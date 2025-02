Brasil Sub-20, em 2009, foi campeão Sul-Americano no José Antonio Anzoátegui

Assim, há 16 anos, a Seleção derrotou a Venezuela por 3 a 0 no estádio, com gols de Maylson, Giuliano e Sandro, no dia 4 de fevereiro. Dois dias depois, superou a Colômbia por 2 a 1, com gols de Walter e Douglas Costa, garantindo o título do torneio com uma rodada de antecedência. Já campeão, sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Paraguai.

A partida do Canarinho será a segunda das três que encerrarão o torneio. Antes, às 16h, Uruguai e Colômbia vão se enfrentar. Já às 21h30, Argentina e Paraguai encerram a competição. O Brasil, aliás, é o líder do campeonato, com os mesmos 10 pontos que a Argentina. Ou seja, uma vitória poderá ser suficiente para garantir o título, mas precisa torcer para a equipe celeste não vencer ou então, caso vença, não tirar a diferença do saldo de gols.

Além do Brasil Sub-20, seleção principal também atuou no estádio

Na campanha do Brasil na Copa América de 2007, onde se sagrou campeã, a equipe passou pelo estádio em dois jogos. Pela fase de grupos, a Amarelinha venceu o Equador por 1 a 0, com gol de Robinho, no dia 4 de julho. Posteriormente, no dia 7 de julho, nas quartas de final, a Seleção goleou o Chile por 6 a 1, com gols de Robinho (2), Juan, Vágner Love, Josué e Júlio Baptista. Para fechar a campanha vitoriosa, passou pelo Uruguai nos pênaltis e venceu a Argentina, por 3 a 0, na grande final.

O estádio

Renomeado em 2007 em tributo a um militar venezuelano que foi importante para a independência do país no início do século XIX, o estádio José Antonio Anzoátegui foi inaugurado em 8 de dezembro de 1965 e completará 60 anos em 2025.

Com capacidade para aproximadamente 40 mil torcedores, o local é a casa do Academia Anzoátegui, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Venezuelano. Além de sediar o Sul-Americano Sub-20 e a Copa América, também recebeu partidas das Eliminatórias.