Zubeldía lamenta sequência ruim do São Paulo em Brasília: ‘Não fomos capazes’

O São Paulo encerrou a sua jornada em Brasília com mais um empate. Na noite desta quinta-feira (13), o Tricolor ficou no 3 a 3 contra o Velo Clube, após ter ficado três vezes na frente no marcador. O clube do Morumbi não vence há três partidas no Paulista.

O empate evitou que o Tricolor garantisse a classificação nesta rodada. Luis Zubeldía lamentou os dois tropeços na capital federal e não teve muitas palavras para descrever por que as coisas não deram certo nos últimos jogos.