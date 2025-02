Sporting x Arouca: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Português, o Sporting recebe o Arouca neste sábado (15), às 17h30. O confronto, naturalmente, será na casa dos Leões, o José Alvalade, e será válido pela 22ª rodada (são 12).

O Sporting entra em campo com 51 pontos, ainda confortável na liderança. Afinal, o vice-líder é o Benfica, com 40. As Águias, aliás, jogarão mais cedo, visitando o Santa Clara. O Arouca, por sua vez, é apenas o 12º colocado, com 23 pontos.