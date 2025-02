Santa Clara x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes, que brigam na parte de cima do Campeonato Português, se enfrentam neste sábado (15) pela 22ª rodada da competição

Santa Clara e Benfica se enfrentam neste sábado (15/2), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Português. A bola vai rolar às 15h, no Estádio de São Miguel.

O Benfica venceu os dois últimos jogos, mas ainda está distante do líder Sporting, aparecendo na segunda colocação: 51 a 47 pontos. Porto e Braga, ambos com 43, aparecem logo depois. O próprio Santa Clara é quem está em quinto lugar, com 38 pontos.