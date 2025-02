Retorno de Neymar ao Santos fica atrás de novela turca em números no Brasil; veja

Volta do atacante ao futebol brasileiro e no time paulista aconteceu no último dia 5, no dia do aniversário do jogador / Crédito: Jogada 10

Clássico na Record supera Globo em audiência Por outro lado, o clássico entre Corinthians e Santos na última quarta-feira (12), fez com que a audiência na Record fosse maior do que a concorrente Globo. Aliás, o número representou o recorde de exibição desta edição do Campeonato Paulista para emissora. Além da média de 17,7 pontos, a transmissão do clássico ainda teve um pico de 19,7 e participação de 30,1% sobre o número de TVs ligadas (share) na Grande São Paulo. O recorde anterior somava 15,2 pontos com share de 24% – referente ao clássico São Paulo x Corinthians, pela quarta rodada do Paulistão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dados da ‘Kantar Ibope Media’ indicam que o canal superou em quase dois pontos a Globo, que teve média de 16,1 pontos de 21h37 às 23h37. O SBT, por sua vez, ficou com 2,9 entre o mesmo período.

Em campo, o Corinthians levou a melhor e venceu por 2 a 1, com dois gols de Yuri Alberto. Pelo lado do Peixe, Guilherme balançou as redes. Neymar segue sem vencer em retorno Desde que Neymar retornou para o Santos, a equipe já disputou três partidas pelo Campeonato Paulista: contra o Botafogo de SP, Novorizontino e Corinthians. As duas primeiras terminou no empate em 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente. Já no clássico, o Timão levou a melhor e venceu por 2 a 1. Além do Peixe ainda não ter vencido depois que o atacante retornou, o clube paulista também não marcou nenhum gol com ele em campo. No empate em 1 a 1 contra o Botafogo, Tiquinho Soares balançou as redes antes de Neymar entrar. Por outro lado, o gol do Santos contra o Corinthians marcado por Guilherme, aconteceu depois que o camisa 10 foi substituído.