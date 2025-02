Quinteros esboça utilização de time alternativo do Grêmio contra Ypiranga

Técnico deve poupar titulares com a vaga antecipada do Imortal na semifinal do Estadual, além da proximidade da estreia na Copa do Brasil

O treinador Gustavo Quinteros provavelmente vai optar por preservar os titulares do Grêmio no embate com o Ypiranga, neste sábado (15). Afinal, a equipe se encontra em situação tranquila no Campeonato Gaúcho, pois garantiu sua classificação antecipada para as semifinais. Outro ponto que influencia esta decisão é a estreia do Imortal na Copa do Brasil na próxima semana.

O comandante já havia indicado tal possibilidade na última entrevista coletiva. Assim, a tendência é de que jogadores oriundos da base ganhem oportunidades entre os 11 iniciais, como o goleiro Adriel, o zagueiro Natã Felipe, o meio-campista Ronald e o atacante Gabriel Mec. O recém-contratado volante Camilo Reijers é uma provável novidade entre os relacionados. Até porque foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF dentro do prazo de inscrição para a disputa do Campeonato Gaúcho.