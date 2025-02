Pedrinho exalta Ramon Menezes e foca em duelo do Brasil contra o Chile

Atacante também elogia postura da Seleção no segundo tempo em empate com Argentina, na quinta-feira, pelo Sul-Americano Sub-20

O atacante Pedrinho exaltou a entrega da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com a Argentina, na noite da última quinta-feira (13), pela quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Após um começo difícil, a equipe voltou renovada para o segundo tempo e garantiu um ponto com gol de Rayan, aos 32 minutos da etapa final.

“Quando a gente se reuniu no vestiário, falei que não era para deixar de lutar até o final. No segundo tempo, a gente fez isso e não deixou de lutar, de competir. Assim, graças a Deus, com todo mundo junto, conseguimos fazer o gol e sair com o empate, que foi muito bom pra gente”, disse o camisa 10 à CBFTV antes de complementar.