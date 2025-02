Palmeiras e Atlético Mineiro concluem troca envolvendo Fuchs e Caio Paulista

Palmeiras e Atlético Mineiro fecharam uma troca nesta sexta-feira (14). Por empréstimo, Bruno Fuchs chegou ao Verdão, enquanto Caio Paulista é o novo reforço do Galo. O contrato dos dois jogadores vai até o final da temporada.

Bruno Fuchs no Palmeiras

Fuchs atua como zagueiro e estava no Galo desde 2023. O defensor veio por empréstimo do CSKA e, no final do ano passado, o Galo adquiriu o atleta até o fim de 2028, depois de o jogador ter atingido a cláusula de jogos que obrigava a compra.