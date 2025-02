Novo reforço do Botafogo já surge no BID da CBF

O novo reforço do Botafogo, Nathan Fernandes, anunciado nesta sexta-feira (14), já tem condições de jogo. Afinal, o nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que possibilita que o jovem de 19 anos possa estrear pelo novo clube.

O atacante chegou proveniente do Grêmio, custando 10 milhões de dólares (cerca de R$ 57 milhões no câmbio atual). Ele, no entanto, ainda deverá ter sua estreia adiada, já que defende a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20, na Venezuela. A última rodada será no domingo (16), em duelo contra o Chile.