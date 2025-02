Nova camisa do Cruzeiro é vazada nas redes sociais

Novo uniforme traz o retorno do escudo completo na camisa e deve estrear no primeiro jogo do Brasileirão

O possível novo uniforme do Cruzeiro para a temporada 2025. Nesta sexta-feira (14), circulou nas redes sociais a nova camisa do clube. A previsão é que o lançamento oficial aconteça no próximo mês e a Raposa estreie o novo manto na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol.

A nova camisa possui várias diferenças com relação à atual. Primeiro, o escudo do Cruzeiro será utilizado de forma completa, não apenas com as estrelas soltas. Já as mangas serão brancas, semelhantes ao uniforme do Internacional do ano passado, com algumas listras em azul na parte de cima.