Matheus Bidu mira recorde do Corinthians no Paulistão: ‘Muito importante’

Lateral afirma que Timão tem que encarar a Portuguesa com os pés no chão e cita metas a serem cumpridas nesta primeira fase

O Corinthians ainda pode bater o recorde de maior pontuação na primeira fase do Paulistão, que pertence ao Palmeiras de 2022. Além disso, o Timão pode garantir a primeira colocação geral do estadual, caso vença a Lusa e o São Bernardo tropece. Até aqui, o clube conquistou 25 pontos em dez partidas, com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Já classificado para a próxima fase, o Corinthians entra em campo neste sábado (15), para encarar a Portuguesa , no retorno ao Pacaembu. Apesar da vaga já garantida nas quartas de final, o Timão mira conseguir bater recordes dentro do campeonato.

O lateral-esquerdo Matheus Bidu recordou todas essas metas. Como o Timão deve entrar com um time alternativo no Pacaembu, o jogador começará uma partida pela terceira vez na temporada e espera um jogo difícil contra a Lusa.

“Por mais que estejamos classificados, estamos trabalhando com os pés no chão. Temos metas a serem cumpridas. Conseguir essas duas vitórias será muito importante para bater o recorde do campeonato. Sabemos que será um jogo muito difícil, a Portuguesa está brigando por classificação. Mas continuaremos com os pés no chão. Queremos ir lá e fazer um jogo com consistência pelos três pontos”, ressaltou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.