Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2024/25. Neste sábado (15), Leverkusen e Bayern de Munique fazem o duelo mais aguardado da 22ª rodada da Bundesliga. As equipes se enfrentam às 14h30 (de Brasília), na BayArena.

Como chega o Leverkusen

O atual campeão da Bundesliga tem a chance de entrar de vez na briga pelo bicampeonato. Isto porque o time comandado pelo técnico Xabi Alonso é o vice-líder da competição, com 46 pontos, e pode diminuir a vantagem do Bayern de Munique para cinco pontos.

Contudo, o momento do Leverkusen não é dos melhores. Isto porque o time empatou dois jogos nas últimas três rodadas do Campeonato Alemão e viu o Bayern abrir uma boa vantagem na liderança, que no momento é de oito pontos.

Para o duelo deste sábado, o técnico Xabi Alonso não poderá contar com Terrier e Belocian, lesionados.