Lateral da Seleção sub-20 sofre ofensas após provocação a argentinos

Igor Serrote mostrou as cinco estrelas da camisa da Seleção Brasileira para provocar os rivais após duelo pelo Sul-Americano Sub-20 / Crédito: Jogada 10

O lateral Igor Serrote provocou os adversários após o empate da Seleção Brasileira com a Argentina, pelo Sul-Americano Sub-20, na última quinta-feira (13). O jogador do Grêmio deixou o gramado apontando para as cinco estrelas na camisa, referente aos títulos mundiais do Brasil. No entanto, ele recebeu ofensas dos torcedores presentes no estádio. A imprensa do país repercutiu as faltas cometidas pelo jogador e a provocação. Além das brincadeiras por conta da vitória de 6 a 0 da Argentina sobre o Brasil na primeira fase, Serrote foi alvo de ofensas. Um dos ataques utilizou o termo “macaco albino” para se referir aos brasileiros.

Después se enoja cuando le dicen mono o mono albino y cosas así jajaj

— Nicolas (@Nico130905) February 14, 2025

— Nicolas (@Nico130905) February 14, 2025 Igor, aliás, fez duras entradas ao longo do jogo. O lateral deixou o pé em divida com Julio Soler e depois entrou com um carrinho no atacante Alex Woiski. O carrinho lhe rendeu o cartão amarelo e segundo comunicado da AFA, o argentino sofreu um trauma abdominal significativo.