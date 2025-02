Jogador do Boavista desperta interesse de times das Séries A e B

Peça-chave do Verdão de Saquarema nesta edição do Campeonato Carioca, o zagueiro Gabriel Caran vem despertando interesse no mercado brasileiro. O atleta recebeu sondagens do Amazonas e do Athletic, além de outro clube pertencente a Série A do Campeonato Brasileiro. O defensor tem 26 anos e fez sete jogos pelo Boavista neste ano, todos como titular.

O jogador acumula boas estatísticas dentro do estadual. De acordo com o “Wyscout”, ele é o quinto melhor atleta com porcentagem de duelos defensivos vencidos (75,61%), segundo com mais duelos aéreos (18) e segundo com melhor porcentagem de êxito nos duelos aéreos (77,78%). Além disso, o zagueiro é o sétimo com mais chutes interceptados (7), tem 73,6% das ações totais bem-sucedidas (428) e 86,6% dos passes certos (292).