Internacional x Monsoon: onde assistir, escalações e arbitragem

Roger Machado deve escalar time misto e preservar alguns titulares. Foco do Colorado é confirmar a melhor campanha do Campeonato Gaúcho

O Internacional vai enfrentar o Monsoon, neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio. As equipes chegam com situações definidas no Campeonato Gaúcho para o confronto pela oitava e última rodada do torneio. O Colorado já assegurou de maneira antecipada a vaga para as semifinais. Por outro lado, o estreante na elite do futebol gaúcho ainda luta contra o rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.