Grêmio anuncia os laterais Luan Cândido e Lucas Esteves

Luan chega como opção para a lateral, mas também pode atuar como zagueiro. O jogador foi formado no Palmeiras, vendido ao RB Leipzig em 2019 e emprestado ao clube paulista em 2021. O Massa Bruta, aliás, adquiriu o jogador no final de 2021. Foram quase 200 jogos pelo Bragantino, com 21 gols e nove assistências.

O Grêmio anunciou as contratações de dois laterais-esquerdos. Luan Cândido reforça o Tricolor Gaúcho por empréstimo do Bragantino até o final desta temporada. Por outro lado, Lucas Esteves assinou contrato até o fim de 2027. Ambos estão regularizados e podem entrar em campo.

Lucas Esteves chega ao Grêmio após briga na Justiça com o Vitória. Afinal, o Tricolor pagou a multa rescisória, mas o clube baiano devolveu o valor. O jogador, então, entrou na Justiça do Trabalho para pedir liberação. Os clubes chegaram a um acordo para encerrar o imbróglio. Ele foi titular do Leão da Barra no ano passado e fez 54 partidas, sendo 41 como titular, com dois gols e cinco assistências.

Além deles, o Grêmio pretende anunciar ainda nesta sexta-feira o atacante Cristian Oliveira e corre para inscrever todos no último dia de prazo para o Gauchão. Por fim, o clube quer fechar com um zagueiro para as fases finais do estadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.