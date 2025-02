Fluminense pode ter desfalque de Thiago Silva contra o Nova Iguaçu

Com dores no tendão calcâneo do pé esquerdo, jogador sequer treinou nesta semana; reavaliação será neste sábado (15)

O motivo da ausência do capitão nos treinos são as dores que ele sente no tendão calcâneo do pé esquerdo, segundo publicação do “ge” desta sexta-feira (14). Dessa forma, Thiago Silva surge como dúvida para encarar o Nova Iguaçu.

A lesão é a mesma que o tirou dos gramados por seis partidas na reta final da temporada 2024, sua primeira desde o retorno. Na ocasião, ele sentiu dores no calcanhar esquerdo contra o Atlético-MG, no jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Posteriormente, atuou no sacrifício na partida de volta, o que agravou o problema.

Visando evitar repetir o mesmo erro, o Fluminense trata a atual situação com cautela. Já com dores no local, Thiago Silva deixou o campo no intervalo durante o clássico com o Flamengo (empate por 0 a 0), no último sábado (8). Assim, Ignácio pode ter Freytes ou Thiago Santos como dupla contra o Nova Iguaçu. Contra o Fla, o eleito para entrar no lugar de Thiago Silva foi o argentino.