Fluminense e Atlético-MG trocam documentos, e Otávio é aguardado no RJ

Clubes entram em acordo pela transferência definitiva do volante de 30 anos; jogador será o nono reforço do Flu na temporada

A ida do volante Otávio do Atlético-MG para o Fluminense está praticamente sacramentada. Os clubes já estão na fase de troca de documentos após entrarem em acordo pela forma de pagamento pela contratação do jogador.

Assim, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (14), o volante deve se apresentar na próxima semana no Rio de Janeiro para finalizar os trâmites. Se aprovado nos exames médicos, ele assinará até o fim de 2027 com o Fluminense.