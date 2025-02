Fluminense abre conversas com o Bahia pelo atacante Everaldo

Ainda ativo no mercado de transferências, o Fluminense abriu conversas com o Bahia pelo atacante Everaldo, de 33 anos. A equipe tricolor carioca ainda busca um atacante para fechar o ciclo de contratações – já são oito certas, com a nona muito próxima do anúncio (volante Otávio, do Atlético-MG).

Segundo o jornalista Victor Lessa, em publicação desta sexta-feira (14), as conversas entre os clubes estão em andamento. Caso acerte com o Fluminense, seria a décima contratação do time carioca para a temporada.