Fila andou? Vinicius Jr entra em clima de romance com ex-affair de Neymar

Publicações da modelo espanhola dão sinais que o envolvimento do camisa 7 do Real Madrid com Maju Mazalli ficou no passado

A espanhola Victoria Ruiz deu indícios de que o romance entre Vinicius Júnior e Maju Mazalli chegou – novamente – ao fim. Isso porque a modelo acompanhou a última partida do Real Madrid no Santiago Bernabéu nas cadeiras próximas aos gramados, normalmente de convidados, com uma camisa autografada e personalizada com o nome do brasileiro. Para bom fofoqueiro, um post no Instagram basta.

Entre os registros com evidência à dedicatória do jogador em sua camisa, Ruiz também publicou uma foto do gramado com o camisa 7 em destaque. Seguidores da modelo e do próprio jogador também têm apontado para o novo romance observando trocas de curtidas e através de comentários nas redes sociais.