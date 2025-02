Ex-Manchester United, acusado de crime sexual, espera chegada de segunda filha

A decisão de deixar o Manchester United possibilitou ao atacante Mason Greenwood passar por uma mudança em sua vida. Isso porque ele passa por uma excelente fase no futebol francês após superar a desconfiança. O bom momento se estende para fora de campo, já que de acordo com o jornal inglês “The Sun”, ele soube, nesta semana, que será pai novamente de uma menina, mais um fruto do relacionamento com Harriet Robson.

Anteriormente, a companheira acusou-o de violência sexual e tentativa de estupro. A primeira filha do casal, Summer, nasceu em julho de 2023. Greenwood compartilhou uma foto da esposa e da herdeira assistindo a um jogo do Olympique de Marselha no estádio e lhe parabenizou. As duas usavam uma camisa da equipe com o número 10 e o nome do atacante.