Duas semanas de Neymar. O que mudou no Santos desde o anúncio do craque

Há exatas duas semanas atrás, o Santos anunciava o retorno do príncipe. Em uma grande festa na Vila Belmiro, Neymar era ovacionado pelo torcedor do Peixe, que enxergava um ponto de esperança para ver a equipe ganhar títulos nesta temporada com o ídolo em campo. 14 dias depois, a euforia ainda não foi justificada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora É verdade que precisamos ser compreensivos. Afinal, Neymar está há mais de um ano fora, sem atuar. Além disso, vem de praticamente duas temporadas sem conseguir jogar em alto nível por conta de lesões graves. O atacante ainda não consegue entregar aquilo que ele sempre foi e ainda não aguenta jogar 90 minutos. Mas ele também não conseguiu entregar o que se esperava.

Até aqui são três jogos. Contra o Botafogo-SP, em sua estreia, atuou por 35 minutos. Depois mais 71 minutos contra o Novorizontino e mais 65 minutos no clássico contra o Corinthians. Tudo isso faz parte dos planos do Santos para o craque recuperar seu ritmo. Nestas partidas, Neymar demonstrou sua habilidade de sempre, com dribles e passes que um jogador comum não faz. Mas ainda se mostra lento e sem conseguir dar as tradicionais arrancadas. Até agora, a melhor notícia envolvendo Neymar na volta ao Brasil foi a capacidade de resistir às partidas sem sofrer novas lesões. Afinal, o craque vem sofrendo pancadas, muitas para falar a verdade. Mas para quem vem de anos sofrendo lesões, a resistência do jogador impressiona. Também é necessário falar que o Santos mudou de patamar. Agora a equipe conta com um jogador mais cerebral, que cria jogadas. Além disso, parou de depender de Guilherme, grande nome do elenco antes da chegada de Neymar, para decidir a partida.

Neymar também muda o dia a dia do Santos Mais do que dentro de campo, Neymar vem mudando a estrutura e a rotina do Alvinegro Praiano. Em sua chegada, o atacante percebeu que o CT do clube estava igual a quando deixou o Peixe em 2013. A situação assustou o astro, que cobrou do presidente Marcelo Teixeira uma reforma no local. Neymar também participa das escolhas dos hotéis onde o Santos se hospeda em jogos longe da Vila Belmiro e também já se tornou um líder no elenco. Não a toa, já veste a braçadeira de capitão. Mas o craque também vive uma espécie de ritual neste momento, vivendo novamente as ”primeiras vezes. Já foi o primeiro jogo, o primeiro jogo como titular, o primeiro jogo fora de casa, o primeiro clássico. Ele ainda vive a expectativa da primeira assistência, do primeiro gol, mas principalmente da primeira vitória.