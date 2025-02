Cruzeiro e Athletico ajustam troca de Tevis por Gamarra

As diretorias de Cruzeiro e Athletico estão nos ajustes finais para concretizar a troca do atacante Tevis, da Raposa, pelo zagueiro Mateo Gamarra. Ambos os vínculos serão por empréstimo.

No cenário do time celeste, observou-se que Tevis teria poucas oportunidades no ataque, dado o grande número de jogadores para essa posição. Assim, a decisão de liberar o jovem atacante para ganhar experiência no Athletico foi bem recebida.

Além disso, os empresários de Tevis demonstraram insatisfação com o pouco tempo de jogo que o atleta tem recebido. Com espaço reduzido na Toca da Raposa II, chegou-se a cogitar a possibilidade de retornar o jogador de 19 anos ao time sub-20, o que gerou desconforto entre seu staff.

Gamarra, que chegou ao Athletico em 2024 após boas atuações pelo Olímpia, do Paraguai, custou R$ 17 milhões na ocasião. Sua contratação ocorreu uma semana após a saída de Alexandre Mattos, atual CEO do Cruzeiro, do Furacão. No entanto, o defensor perdeu espaço ao longo da temporada, participando de 36 dos 73 jogos, sendo 32 como titular.