Cruzeiro desiste da contratação de João Victor, do Vasco

Raposa estava no mercado para suprir ausência do lesionado João Marcelo, mas acerto com Gamarra faz time recuar por zagueiro vascaíno / Crédito: Jogada 10

Após um interesse inicial, o Cruzeiro desistiu da contratação do zagueiro João Victor, do Vasco. Isso ocorre porque a Raposa se acertou com o Athletico pela transferência do também zagueiro Mateo Gamarra. Assim, a equipe mineira encerra as buscas por um defensor, segundo publicação do “ge” desta sexta-feira (14). A ida ao mercado se deu por conta da grave lesão do zagueiro João Marcelo. Ele passou por cirurgia na última sexta (7) para corrigir uma contusão multiligamentar no joelho direito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Sorteio define horários em rodada final do Sul-Americano Sub-20