Comissão de arbitragem da CBF usará ranking para escalar árbitros; entenda

“Os analistas, os observadores, são aqueles profissionais que têm uma carreira longa dentro do campo que estão hoje do lado de fora analisando os árbitros. Com isso, passamos a ter as chances de mitigar os erros da arbitragem. Lembrando que o árbitro sempre vai errar. Assim como um jogador perde um pênalti Mas com gestão nós vamos mitigar os erros”, concluiu.

Nova estrutura da entidade