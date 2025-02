Caixinha tem dor de cabeça para formar dupla de zaga contra o Água Santa

Com Luan Peres suspenso, treinador não sabe quem vai jogar ao lado de Zé Ivaldo no próximo compromisso do Santos

O técnico Pedro Caixinha tem um dilema para resolver antes do duelo contra o Água Santa no próximo domingo (16/02), às 20h30, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Isso porque o treinador não contará com o zagueiro Luan Peres, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians. Além disso, encontrar um substituto para atuar na zaga do Peixe se tornou uma dor de cabeça.

Zé Ivaldo é um dos nomes certo da equipe e deve começar a partida. O substituto natural de Luan Peres seria João Basso. Contudo, com cinco jogos na temporada, o defensor não está em boa fase. No clássico contra o Corinthians, por exemplo, o zagueiro falhou nos dois lances de gol do time rival.

Após o clássico, Pedro Caixinha tentou blindar João Basso, chamando a atenção do time na saída de bola durante o clássico. Contudo, deixou escapar na sequência que os gols do Corinthians saíram por erros individuais. Assim, pode existir a possibilidade de preservar o defensor.

O caso é muito parecido com o de Luisão. Caixinha revelou uma preocupação em relação a parte emocional do zagueiro de 21 anos. Ele falhou contra o Botafogo-SP e tirou o jogador do clássico pensando justamente no abalo do jogador com o erro.

A outra opção seria Gil. A torcida pede a entrada do zagueiro, mas Caixinha se preocupa com as características do veterano. O treinador propõe uma marcação com linhas altas e quer a defesa na faixa do meio de campo, algo que não favorece o defensor.