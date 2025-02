Caçapa se apresenta e tem primeiro dia no Botafogo

Profissional retorna ao Glorioso após quase duas temporadas ausente e terá a missão de classificar a equipe para semifinais do estadual

De volta, Cláudio Caçapa se apresentou ao Botafogo nesta sexta-feira (14) e teve seu primeiro contato com o elenco alvinegro no CT Lonier. O clube carioca divulgou algumas imagens em suas redes sociais, porém, não deixou claro se o profissional comandou as atividades em seu primeiro dia.

Caçapa foi anunciado na madrugada da última quinta-feira como novo auxiliar da comissão fixa do clube e assume como técnico interino no lugar de Carlos Leiria, até a chegada do novo treinador.