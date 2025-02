Botafogo anuncia a contratação de Nathan Fernandes

Atacante, que está com a Seleção Sub-20, assinou contrato por cinco anos e é esperado no Alvinegro na segunda-feira

O Botafogo oficializou, na tarde desta sexta-feira (14, a contratação do atacante Nathan Fernandes, de 19 anos. O jogador assinou vínculo até o fim de 2029 com o Glorioso. Aliás, o Glorioso já inscreveu o atleta de 19 anos na Recopa Sul-Americana, contra o Racing, previsto para os dias 20 e 27 de fevereiro. Agora, corre para regularizar o jogador junto à CBF.

Para contar com o jovem talento Tricolor, o Alvinegro deve desembolsar 7 milhões de dólares fixos (aproximadamente R$ 40,3 milhões na cotação atual) e mais 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17,3 milhões) em bônus por metas atingidas. A informação é do ‘Canal do TF’.

Ele é esperado no Rio de Janeiro ao fim do Sul-Americano Sub-20, torneio que disputa com a Seleção Brasileira até o dia 16 de fevereiro. Nathan e Jair, outro reforço alvinegro, vão desembarcar no Brasil na próxima segunda-feira. Aliás, a última partida do jogador foi na última sexta-feira, na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Colômbia. Ele, entretanto, saiu de campo ainda no primeiro tempo com uma lesão na coxa.

Nathan Fernandes, nova contratação do Botafogo, surgiu como uma grande promessa no Grêmio e estreou no profissional em 2023, sob o comando de Renato Gaúcho. Na última temporada, o atleta disputou 39 jogos, marcou três gols e fez uma assistência.