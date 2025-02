Bayern de Munique renova contrato com jovem Musiala até 2030

Jogador, que tinha vínculo até junho de 2026, ficará mais tempo no clube. Ele estava na mira de gigantes do futebol europeu

Musiala vinha despertando o interesse de outros clubes do futebol europeu, como Real Madrid, Barcelona e Manchester City. Assim, o atleta acredita que pode conquistar muitos títulos com os bávaros.

O Bayern de Munique anunciou, nesta sexta-feira (14), a renovação com o jovem Musiala. Um dos principais destaques do time, o meia-atacante, de 21 anos, assinou até junho de 2030. O contrato anterior tinha validade somente até 2026.

“Estou muito feliz. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Tomei meus primeiros passos como profissional aqui, e acredito fielmente que podemos alcançar algo grandioso com este clube nos próximos anos. Me sinto em casa tanto em Munique quanto no clube. Temos muito a conquistar”, afirmou.