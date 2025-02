Barreal é apresentado no Santos e se anima com chance de jogar com Neymar

O Santos apresentou, nesta sexta-feira (14/02), o atacante Álvaro Barreal. O jogador chegou ao Peixe por empréstimo até o final do ano junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos, com opção de compra ao término do vínculo. O argentino recebeu a camisa de número 22.

“Um sonho. Tinha o sonho de jogar contra o Messi e pude cumprir. É um ídolo para mim. Agora chegou outro ídolo como Neymar, que os argentinos amam muito. Jogadores do meu tempo viram muitos eles jogarem. Agora estamos compartilhando o plantel. Outro sonho jogar num clube como o Santos. Outro sonho que pude cumprir e estou muito feliz”, disse Barreal.

Será a segunda passagem de Barreal no futebol Brasileiro. Afinal, ele atuou no Cruzeiro no ano passado, mas lesões impediram que ele tivesse uma sequência maior. Além disso, ele revelou que recebeu uma ligação do técnico Pedro Caixinha antes do acerto com o Peixe.

“Eu creio que consegui jogar bastante no ano passado no Cruzeiro. Tive duas lesões que não me deixaram estar no melhor nível. Mas este ano chego bem, com muita vontade de jogar, somar, dar o melhor o de mim. Pedro (Caixinha) confia em mim, tive uma conversa com ele antes de chegar para conversar sobre posição, o que ele quer para mim. Tenho a melhor predisposição para possamos ganhar todos juntos”, completou o atacante.