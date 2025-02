Atlético x Tombense: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Tombense começam, neste sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), no Mineirão, a disputa pela vaga na final do Campeonato Mineiro 2025.

Ambas as equipes estavam no Grupo A do Campeonato Mineiro e terminaram a fase de grupos empatadas, com 16 pontos, cada. Contudo, devido aos critérios de desempate, a Tombense ficou melhor posicionada. Com isso, o time do interior tem a vantagem de decidir a segunda partida em casa e pode avançar com dois resultados iguais. O jogo de volta está marcado para o próximo fim de semana, com previsão para acontecer no domingo.