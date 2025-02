Atlético solicita aumento na carga de ingressos para o primeiro jogo da semifinal

A diretoria do Atlético encaminhou ao Mineirão um pedido para ampliar a carga de ingressos para a primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Tombense. O confronto acontecerá neste sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Mineirão.

Inicialmente, foram disponibilizados 34 mil ingressos, mas agora o Galo solicitou a abertura de um novo setor no Gigante da Pampulha, elevando o total de entradas para 38 mil.