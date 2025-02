O Arsenal confirmou, nesta quinta-feira (13), que Kai Havertz será desfalque até o fim da temporada. Isso porque o alemão sofreu lesão de tendão durante treinamento em Dubai. O clube informou, ainda, que o atleta será submetido à cirurgia nos próximos dias. Posteriormente, dará início ao seu programa de recuperação.

Depois de perder Gabriel Jesus em decorrência de uma cirurgia no joelho, os Gunner sofrem um outro duro golpe. Afinal, Havertz é um dos principais nomes do elenco comandado por Mikel Arteta nesta temporada. Com 15 gols em 34 partidas ,ele é o artilheiro do time de Londres.