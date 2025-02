Allan fala sobre volta por cima no Flamengo: ‘Nada vai tirar meu foco’

Volante terminou 2024 em baixa, com muitas críticas pelo seu futebol, mas iniciou 2025 com boas atuações sob o comando de Filipe Luís

Com o rodízio implementado por Filipe Luís no Campeonato Carioca, o jogador foi titular em dois jogos dos últimos três disputados pela equipe. Inclusive, iniciou a partida na vitória sobre o Botafogo , por 1 a 0, na última quarta-feira (12). Assim, o jogador avaliou o bom momento na vivido e revelou uma “última cartada”.

Desde que chegou ao Flamengo em 2023, com bastante otimismo por parte da torcida, Allan não conseguiu demonstrar um bom futebol com regularidade. Porém, em 2025, o início de temporada parece promissor para o volante no Rubro-Negro. Afinal, vem recebendo elogios por suas atuações.

“É importante também o carinho que todos do estafe dentro do clube estão tendo comigo. Estou tão feliz com a minha retomada, aos poucos eu vou jogando cada vez melhor e assim vou tendo mais confiança, passando mais confiança para o torcedor. Estou muito feliz que as coisas estão acontecendo, agora é só continuar evoluindo mesmo”, completou Allan, volante do Flamengo.

Líder do Campeonato Carioca, com os mesmos 17 pontos do vice Volta Redonda, o Flamengo encara o Vasco neste sábado (15). O confronto pela décima rodada do Estadual terá mando de campo Rubro-Negro, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília).