Zagueiro do Flamengo envolvido em briga com Barboza, do Botafogo, ganha mais de 30 mil seguidores

Jogadores protagonizaram uma confusão generalizada no Maracanã após a vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Alvinegro, no clássico Carioca

A vitória do Flamengo sobre o Botafogo, na última quarta-feira, 12, terminou com briga generalizada no Maracanã. Barboza e Bruno Henrique levaram o desentendimento do jogo para além do apito final, e os jogadores passaram a se enfrentar no centro de campo. Fato é que, em meio ao caos, o zagueiro botafoguense tentou desferir um soco no atacante, mas acabou atingido por Cleiton. O defensor rubro-negro foi um dos expulsos no tumulto e, também, um dos personagens que mais ficou em evidência madrugada afora.

Cerca de 40 minutos após a briga, Cleiton havia ganhado mais de 20 mil seguidores em seu perfil no Instagram – totalizando 120 mil. Na manhã desta quinta-feira, 13, a conta já ultrapassava a marca dos 137 mil. O zagueiro, conforme mencionado, acabou expulso pelo árbitro Bruno Mota Correia pelo soco no rosto do jogador do Botafogo.