Varela celebra jogada ‘salvadora’ em vitória do Flamengo: ‘Como se fosse um gol’

Uruguaio também comenta sobre atuar pelo lado esquerdo na vitória no clássico sobre o Botafogo, da última quarta-feira, no Maracanã

Além da alegria pela vitória do Flamengo sobre o Botafogo, Varela saiu com sentimento especial do clássico no Maracanã. Improvisado na lateral esquerda, o uruguaio salvou um bola em cima na linha aos 28 minutos do segundo tempo e evitou empate do Alvinegro. Após a partida, ele comentou sobre o lance e ressaltou que comemorou como se fosse um gol. “Eu comemorei como se fosse um gol (risos). Para nós, que somos defensores, é muito importante tirar um gol que está para sofrer. Então comemoro como se tivesse feito um gol”, disse Varela.

Além disso, Varela atuou pela lateral esquerda por conta das lesões de Alex Sandro e Ayrton Lucas. Ele treinou só segunda e terça com o elenco e aceitou o desafio de jogar improvisado no lado oposto do campo. “Com o Ayrton (Lucas) e o Alex (Sandro) machucados, uma das poucas opções era eu pela esquerda. Uma posição que eu já fiz em alguns jogos, ano passado também, então tinha que jogar, não tinha outro. Mas tive a confiança do Filipe e dos companheiros”, destacou. Aliás, Varela desfalcou o Flamengo nos dois jogos anteriores ao Botafogo, contra a Portuguesa-RJ e o Fluminense. Isso porque, o lateral foi autorizado pelo clube à retornar ao Uruguai após falecimento da mãe. Na vitória por 5 a 0 diante da Lusa, inclusive, o atacante Juninho homenageou o uruguaio depois de balançar as redes.