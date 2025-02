São Paulo pode garantir vaga antecipada no mata-mata do Paulistão

Caso o Tricolor vença o Velo Clube nesta quinta-feira (13/02), em Brasília, estará garantido nas quartas de final do Estadual / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Velo Clube nesta quinta-feira (13/02), às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista, aliás, pode garantir sua classificação no mata-mata do estadual, caso saia com a vitória diante da equipe de Rio Claro.

Isso porque o São Paulo já soma 14 pontos, enquanto o Noroeste, terceiro colocado do Grupo C, soma apenas sete pontos. Assim, com o triunfo, o Tricolor chegaria aos 17. Como restará apenas mais três rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão, o time de Bauru só conseguiria chegar aos 16, não conseguindo alcançar o Soberano.