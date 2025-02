Santos acerta renovação de contrato com Soteldo

O Santos acertou a renovação de contrato com o atacante Soteldo. O venezuelano, que antes tinha contrato até junho 2027, agora terá seu vínculo estendido até o final de 2028. Além disso, ele recebeu uma valorização salarial. O acerto foi definido pouco antes do clássico contra o Corinthians.

O venezuelano, aliás, começou o clássico no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo, justamente quando o Santos cresceu na partida. Além disso, Soteldo vem ganhando elogios internamente por conta de sua entrega em tentar ajudar o Peixe. Contra o São Paulo, por exemplo, o atacante chegou a jogar com infiltração no tornozelo para suportar a dor. Ele foi decisivo para a equipe vencer o rival por 3 a 1.