Roberto Assaf: Flamengo vence Botafogo em noite de grossa pancadaria

O Flamengo manteve o Botafogo em seu campo ao longo de todo o primeiro tempo. Perdeu uma oportunidade que não pode ser desperdiçada em clássico com apenas um minuto de jogo – Juninho chutou em cima de John – e embora tenha trocado dezenas de passes, errou sempre na Hora H, e não assustou mais. O Flamengo cometeu erros primários. Perdeu gol na pequena área, De La Cruz – fora de forma – acertou cotovelada em Matheus Martins, e escapou da expulsão, e sofre demais com a ausência de centroavante. Pedro está em recuperação. Gabriel foi mandado embora. E Juninho é um bonde.

No meio do tempo, os técnicos realizaram muitas substituições, e o Alvinegro cresceu. Aos 29, Igor Jesus escorou de cabeça e Varela evitou o empate, posicionado atrás de Matheus Cunha. Daí para frente, o Flamengo continuou a suportar como podia, deixando o placar aberto, sem que fosse possível afirmar o resultado. A equipe de Filipe Luis não conseguia segurar a bola no ataque, e devolvia ao adversário, que chegava com freqüência.

O Flamengo, que conseguiu marcar pelo menos uma vez, acabou conquistando os três pontos, o que encaminha a classificação, mas não garante, pois restam duas rodadas.

Quem esperou quem lá fora, após o jogo? Será que os atletas decidiram repetir a pancadaria no Goodison Park, à tarde? Mas, neste aspecto os nossos foram mais intensos…