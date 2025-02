Real Madrid já sabe quanto Vini Jr pretende receber para renovar contrato

Representantes do brasileiro aguardam reunião com o clube nos próximos dias; assim, possível transferência para a Arábia Saudita perde força

O Real Madrid já sabe quanto Vini Jr quer receber para renovar seu contrato. A comitiva do jogador informou o valor ao clube espanhol e aguardam uma reunião nos próximos dias para concretizar a permanência do brasileiro, o que frustraria uma possível transferência para a Arábia Saudita. A informação é da ESPN.

O país árabe, aliás, tem interesse em fazer de Vini Jr o jogador mais bem pago da história. Entretanto, ainda segundo a publicação, as conversas não evoluem desde dezembro do ano passado e os representantes do brasileiro estariam incomodados com a falta de uma proposta oficial dos sauditas, avaliando tal indefinição como algo prejudicial à imagem do atleta de 24 anos.