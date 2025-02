Ramón elogia postura do Corinthians, mas reclama da imprensa após vitória sobre Santos

Técnico do Timão reclamou sobre questionamentos em relação à parte física e um suposto sufoco ao final do clássico, mas enalteceu seu elenco

O Corinthians venceu e convenceu diante do Santos, nesta quarta-feira (12), na Arena Itaquera. O destaque foi Yuri Alberto, que marcou duas vezes na vitória do Timão. No entanto, na entrevista coletiva, o técnico argentino Ramón Díaz reclamou de algumas perguntas feitas pela imprensa.

Havia questionamentos sobre o desgaste físico, a queda de rendimento no segundo tempo e até um suposto “sufoco” sofrido pelo Corinthians ao final da partida, quando o Santos diminuiu o placar.