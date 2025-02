Presença de Vini Jr em reunião on-line com sauditas irrita Real Madrid

Brasileiro participa de conversas, que duraram 15 minutos, com representantes da família real saudita sobre uma proposta oficial por seu futebol

Uma reunião on-line entre Vini Jr e representantes da família real saudita para apresentação de uma proposta oficial teria irritado a direção do Real Madrid. De acordo com a “Rádio Marca”, o atleta participou das conversas mesmo após ter afirmado que pretende seguir no clube merengue.

Ainda segundo o veículo, a oferta gira em torno de 200 milhões de euros de salário por ano, em cinco temporadas. Além do valor, o jogador teria participação em acordos comerciais vantajosos e se transformaria em embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será organizada pela Arábia Saudita. A reunião aconteceu durante cerca de 15 minutos.