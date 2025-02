No novo terceiro uniforme, Olimpia homenageia uruguaios

Isso porque a ideia na indumentária de tom predominante em azul foi de homenagear as figuras uruguaias que ajudaram a construir a história olimpista. A saber, o design foi idealizado pela fornecedora de material esportivo do Olimpia, a Nike.

Antes do vídeo oficial, o perfil nas redes sociais do clube paraguaio publicou, de maneira repetida, o nome completo de alguns jogadores do Uruguai com história no Decano. Nesse sentido, as figuras lembradas foram Alejandro Silva, Gastón Olivera, Ever Almeida, Hernán Rodrigo López, Luis Cubilla, Miguel Ángel Piazza e Sergio Orteman.

Quase todos os nomes elencados estiveram presentes em uma das três conquistas de Libertadores na história do clube (1979, 1990 e 2002). As exceções ficam por conta de Alejandro Silva (vice-campeão em 2013, perdendo a final para o Atlético-MG) e Olveira, integrante do atual plantel.

Não há maiores informações sobre quando ocorrerá a estreia oficial da nova indumentária. A próxima oportunidade será no domingo (16), contra o Sportivo Trinidense, pela quinta rodada do Apertura no Paraguai.