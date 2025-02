Nasser Al-Khelaifi é investigado por corrupção na França

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, está sendo investigado na França por supostamente ter comprado votos no conselho de administração do Grupo Lagardère, do qual era acionista, usando um fundo do Qatar. Dessa maneira, segundo informações do portal francês ‘RMC Sport’, essa investigação pode levar à retirada do investimento catari no PSG.

Além disso, fontes próximas ao governo do Qatar, citadas pela emissora, afirmam estar “cansadas desses abusos”.