Mbappé lamenta morte de fã que realizou sonho de conhecê-lo: ‘Meu pequeno Lorenzo’

Real Madrid, que documentou o encontrou do jovem com o astro, emitiu uma nota de pesar nesta quinta-feira, 13 / Crédito: Jogada 10

Morreu na manhã desta quinta-feira, 13, o jovem francês Lorenzo. O menino sensibilizou o mundo no final do mês passado ao realizar o grande sonho de sua vida: conhecer o ídolo Kylian Mbappé, do Real Madrid. O astro francês, inclusive, prestou homenagem ao amigo em sua conta pessoal no Instagram e se colocou à disposição da família. “Depois de uma longa luta, enfrentada com muita coragem, você descansou. Todos os meus mais sinceros pensamentos a seus pais, que te acompanharam com muita dignidade nessa provação. Contem comigo. Tive a honra de passar um tempinho ao seu lado e perceber o quão brilhante eras. Tu nunca serás esquecido e serás sempre amado. Descansa em paz, meu pequeno Lorenzo. Do teu amigo, Kylian”, escreveu o camisa 9 do Real Madrid nos stories.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Lorenzo foi diagnosticado muito cedo com um glioma terminal, um tumor cerebral localizado na parte posterior do cérebro. O jovem, no entanto, tinha muito prazeres na vida e um deles era o futebol. Fã absoluto de Mbappé, o jovem viralizou com um vídeo em que declarava toda sua admiração pelo astro e revelava o sonho de conhecê-lo.