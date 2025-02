Lucas Malicoli fala sobre ‘decisão’ do Novo Iguaçu contra o Fluminense

O Campeonato Carioca chega na penúltima rodada da primeira fase deste final de semana e a briga pela classificação está intensa. O Nova Iguaçu, surpresa do ano passado, é o quinto colocado, com 13 pontos, empatado com o Sampaio Corrêa, primeiro time classificado para a semifinal. A próxima missão do Laranja Mecânica será contra o Fluminense, nono colocado, no Maracanã, no domingo (16), às 16h.

Apesar da diferença entre as posições, as equipes estão separadas por apenas dois pontos, o que dá um caráter decisivo para o jogo. O goleiro Lucas Maticoli prevê uma partida complicada diante do Tricolor e espera que o Nova Iguaçu prepare uma boa estratégia para surpreender no Maracanã.