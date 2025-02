Léo Ortiz celebra gol e alfineta Barboza: ‘Sempre arruma confusão’

Zagueiro foi decisivo para a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), no Maracanã

Herói da vitória do Flamengo sobre o Botafogo, Léo Ortiz celebrou o gol que coroou uma semana especial. Afinal, o jogador recebeu elogios de Zico, maior ídolo rubro-negro, nesta semana. O zagueiro, que marcou aos dez minutos do segundo tempo, não escondeu a emoção com as palavras do Galinho.

“É difícil falar sobre isso. É inacreditável pra mim receber elogio de um ídolo como o Zico. Ele é um cara fora da curva não só no Flamengo, mas na história do futebol. O elogio dele me abençoou para fazer gol num palco onde ele fez muitos”, disse o zagueiro.