Jornalista critica Neymar no Santos: ‘Não deveria estar jogando’

Neymar ainda não vingou no Santos nesse seu retorno. São três jogos, sem gols e sem uma grande atuação, o último foi o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (12). No entanto, de acordo com o jornalista Paulo Calçade, o atacante ainda não deveria ter estreado. “Está claro você olhando pro Neymar que ele não deveria estar jogando. Deveria estar se preparando pra jogar. Só que ele veio pro Brasil, ele vai ficar no CT? O Santos precisa exibi-lo, porque é o seguinte, naquela bola que ele entra na área e finaliza no interior da área, tem um movimento dele, é um movimento de jogador que você conhece, você conhece o Neymar, a gente sabe o que ele é capaz de fazer”, disse.

Dessa forma, para ele, é nítido que o jogador está fora de forma e, por isso, deveria estar se preparando nos treinos para jogar. Como ele está atuando em sequência, os treinos são de recuperação e não de fato um treino para ter o alto nível.

“Ele nitidamente está fora de forma. É algo que ele pode adquirir jogando? Sim. Se o jogo for o seu treino, seu time vai muito mal. O treinamento é outra coisa, não é o jogo. Você deve treinar como joga e jogar como você treinou. Agora, se ele joga todas as partidas do Santos, significa que ele tá em um sistema de recuperação que não permite, do jeito que tem jogo, você trabalhar ele durante a semana como ele precisa. Então esta mudança tem que se dar pelo jogo e não fora. Você não pode exigir dele fora um super treinamento e ainda colocar pra jogar. Então é um treinamento que você não sobe muito, não alcança muita coisa para tá preparado para o jogo. Ele é mais recuperação do que treino”, afirmou. Desde que Neymar voltou, foram três partidas em um intervalo curto de tempo. A primeira ele entrou no intervalo e ficou até o final. Nas outras duas, o atacante começou como titular e ficou até o meio do segundo tempo. Santos sem vitória com Neymar Desde que Neymar retornou para o Santos, a equipe já disputou três partidas pelo Campeonato Paulista: contra o Botafogo de SP, Novorizontino e Corinthians. As duas primeiras terminou no empate em 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente. Já no clássico, o Timão levou a melhor e venceu por 2 a 1.