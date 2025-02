Jô é denunciado por perturbação do sossego em ocorrência policial em MG

O atacante Jô, do Itabirito, envolveu-se novamente em um incidente após a derrota de sua equipe para o Atlético, na noite de quarta-feira (12), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O jogador foi denunciado por uma ocorrência de perturbação do sossego.

O registro aconteceu na 17ª Companhia Militar às 4h56 da madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 3h41.