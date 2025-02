Jhon Durán faz gol antológico em vitória suada do Al-Nassr

Colombiano vive início brilhante de passagem pelo futebol saudita / Crédito: Jogada 10

Reforço mais caro da história do Al-Nassr, o colombiano Jhon Durán foi contratado com a responsabilidade de aumentar o poder de fogo da equipe saudita. Afinal, o aporte feito pelo clube de Riade, para tirá-lo do Aston Villa, foi de 77 milhões de euros (R$ 473 milhões, na cotação atual). E o avante corresponde, com grande estilo, as expectativas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um clássico tenso, a representação de Riade venceu o Al-Ahli por 3 a 2, fora de casa, em compromisso da 20ª rodada do campeonato nacional. E, como se não bastasse ter feito dois gols no confronto, Durán marcou o segundo com requintes de crueldade perante a defesa adversária.